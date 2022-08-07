Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:10

Высокий суд Лондона подтвердил свое предыдущее решение, запрещающее выдавать правительству Венесуэлы хранящиеся в банке Великобритании 31 тонну золота на сумму 1.95 миллиарда долларов. Борьба за венесуэльские золотые слитки продолжается уже больше трех лет, с тех пор как в этой латиноамериканской стране вспыхнуло восстание против Николаса Мадуро. Тогда его предводитель Хуан Гуайдо, в ту пору председатель Национальной ассамблеи, провозгласил себя легитимным лидером страны и его в этом качестве признали правительства более 50 государств мира, в том числе США и Великобритания.

С тех пор многое изменилось. Гуайдо формально перестал быть руководителем парламента, который перешел в руки сторонников Мадуро и, казалось бы, должен был потерять свой высокий самопровозглашенный статус. Однако и Вашингтон, и Лондон продолжают признавать его как законного президента Венесуэлы. А, стало быть, именно под его контролем должно находиться хранящееся в Великобритании золото, составляющее пятую часть всех венесуэльских золотых резервов. Правда, пока идет судебное разбирательство, это золото не выдают и ему. Но тем не менее член Высокого суда Лондона Сара Кокерилл вынесла решение именно в пользу лидера оппозиции. Как пишет агентство France Press, она постановила, что решения Верховного суда Венесуэлы не могут быть признаны английским правом, поскольку в суде находится много судей, поддерживающих Мадуро. Получить золото исключительно важно венесуэльскому правительству, находящемуся под жесткими экономическими санкциями США. Но не менее важно это для оппозиции, которая, помимо всего, содержит ряд своих собственных дипломатических представительств в ключевых странах Запада. И в этом перетягивании каната режим Мадуро использует все возможные аргументы. Только что их ему предоставила не кто иной, как сама королева Великобритании Елизавета II.

Глава венесуэльского Центробанка Калисто Ортега продемонстрировал аккредитованным в Каракасе иностранным журналистам три письма, отправленные за подписью королевы. Первое она написала в июне в качестве королевы карибского острова Сент Висент и Гренадины (этот статус у Елизаветы сохраняется и в независимых странах, помимо карибских островов, бывших колоний Великобритании, например, в Канаде). В нем она информирует правительство Венесуэлы об изменении дипломатического представительства острова в Каракасе. Позднее аналогичное письмо было отправлено от имени правительства другого острова в Карибах – Сент-Люсиа. И вот во всех письмах, сообщает Bloomberg, она обращалась к Мадуро как «Ваше Превосходительство Николас Мадуро Морос, президент Боливарианской Республики Венесуэла».