Президент Израиля провел «честный и открытый разговор» с Путиным

Президент Израиля Ицхак Герцог по просьбе премьер-министра Яира Лапида позвонил российскому коллеге Владимиру Путину впервые после начала кризиса с закрытием «Сохнута» в России, передает israelinfo.

По словам Герцога, президенты обсудили различные вопросы между двумя странами, в том числе проблемы еврейского народа в диаспоре. Кроме того, лидеры двух стран поговорили о деятельности Еврейского агентства «Сохнут» в России. «Разговор, прошедший в позитивной атмосфере, был долгим, честным и открытым. Оба президента подчеркнули важность сотрудничества между Израилем и Россией и договорились поддерживать контакт в целях дальнейшего укрепления отношений между странами. Президент России подчеркнул свою личную приверженность памяти жертв Холокоста и борьбе с антисемитизмом и пообещал и впредь поддерживать еврейские общины в России», - говорится в сообщении пресс-службы аппарата президента.

Как отмечают израильские СМИ, из сообщения можно понять, что «Сохнуту» больше ничего не грозит.