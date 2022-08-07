Лукашенко предупредил: Будет хуже, чем в Украине

Нарушение стабильности в Беларуси может привести к серьезным последствиям, которые будут похуже, чем война в Украине. Об этом, как передает БелТА, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, как только в белорусском обществе нарушится стабильность, стране сразу же «помогут».

«Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация, - сказал он. - Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся».