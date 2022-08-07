Массовое отравление врачей в больнице Агдама
В Центральной больнице Агдама зафиксировано массовое отравление среди персонала.
Как сообщает Trend, причиной отравления стали работы по дезинфекции, проводимые на третьем этаже больницы.
В Центральной больнице Агдама зафиксировано массовое отравление среди персонала.
Как сообщает Trend, причиной отравления стали работы по дезинфекции, проводимые на третьем этаже больницы.
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