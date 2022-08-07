В США объяснили, почему не дают Украине много HIMARS

Ракетные системы HIMARS используются для точечных ударов. В США уверены, что Украине не нужно поставлять сотни таких систем, а лишь обеспечить непрерывные поставки боеприпасов к ним. Об этом, как пишет УНИАН, заявил на брифинге замглавы Пентагона Колин Каль.

"Мы отправили 16 систем HIMARS, что на самом деле довольно много. Опять же, это не те системы, которые, по нашим оценкам, нужны сотнями, чтобы оказать такое воздействие. Это системы точного наведения для очень конкретных типов целей, и украинцы используют их именно так", – объяснил Каль.

По его словам, Британия и Германия также обязались поставить Украине по три схожих с HIMARS систем – M270 и MARS II соответственно.