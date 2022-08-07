Новые учения России и Беларуси

На российских и белорусских полигонах с 9 по 25 августа пройдут оперативно-тактические учения белорусских войск ВВС и ПВО. Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси.

В ведомстве заявили, что учения пройдут в два этапа: с 9 по 11 августа - на территории Беларуси, с 22 по 25 августа – на российском полигоне «Ашулук».

Будет задействован как личный состав, так и спецтехника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск.

Главная цель учений - повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении боевых задач.