Еврокомиссия о российских туристах

Еврокомиссия готова ввести новые санкции против России, однако запрет на въезд для российских туристов - не в ее компетенции. Об этом заявила официальный представитель комиссии Арианна Подеста на брифинге в Брюсселе.

«Мы уже приняли семь блоков санкций против России, и мы готовы рассматривать новые санкции. Однако вопрос виз - это компетенция стран ЕС, и мы не комментируем отдельные предложения и будущие санкции, пока они не приняты», - сказала она.

Чиновницу поддержала представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. Она отметила, что визовый кодекс ЕС не предусматривает возможность приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз кому-либо.