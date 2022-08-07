Следствие по делу Самира Ашурова завершилось

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу жителя Баку Самира Ашурова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы по делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Haqqin.az сообщает, что уголовное дело находится в производстве судьи Магомеда Акперова. Подготовительное заседание суда назначено на 19 августа.

Отметим, что Самир Ашуров 19 апреля этого года на почве личного конфликта ударил ножом жителя Шеки Эльшана Набиева. Ашурову предъявлено обвинение по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Азербайджана. Решением Низаминского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Отметим, что политический активист Самир Ашуров был депортирован из Германии 29 марта этого года.