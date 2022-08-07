Экс-журналист пытался убить Токаева
Комитет национальной безопасности Казахстана раскрыл личность задержанного по подозрению в покушении на президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщает Экспресс К.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что иностранным агентом, готовившим покушение на Токаева и ряд высокопоставленных государственных служащих, является бывший журналист Аян Атыгаев. «Сообщаем, что КНБ проводится расследование уголовного дела в отношении Атыгаева Аяна по признакам преступлений, предусмотренных статьей 24 части 1 и статьей 255 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - говорится в сообщении.
3 апреля контрразведка Казахстана задержала агента иностранной разведки - гражданина Казахстана, планировавшего покушение на Касым-Жомарта Токаева.