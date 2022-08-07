Российских депутатов и губернаторов развели: «на нужды спецоперации»

Российские депутаты и губернаторы регионов стали жертвами мошенников. Им и другим чиновникам звонили от имени члена фракции «Единая Россия» Адама Делимханова и просили перевести деньги «на нужды спецоперации». Об этом сообщил сам парламентарий.

«Схема такая: звонят с различных операторов мобильной связи от моего имени. Злоумышленники сообщают, что я якобы нахожусь на территории «Донецкой народной республики». Далее следует диалог, который заканчивается просьбой перевести определенную сумму на нужды «специальной военной операции», - пишет депутат от Чечни.

Делимханов отметил, что уже обратился в правоохранительные органы. Он также попросил сообщать его помощникам обо всех таких случаях.