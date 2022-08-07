Америка еще поборется за лидерство доллара

Законодатели в Соединенных Штатах подталкивают Федеральную резервную систему к скорейшему переходу на цифровой доллар. Это поможет удержать статус мировой резервной валюты для доллара в борьбе с Китаем, пишет The Wall Street Journal.

Администрация президента США Джо Байдена и ФРС не разделяют чувства срочности. Белый дом сохраняет нейтралитет в отношении цифровой валюты. Джо Байден распорядился провести исследование, которое покажет, как повлияет цифровой доллар на экономику.

Законодатели уверены, что скорейший переход на виртуальную валюту поможет доллару сохранить мировое лидерство. Для США важно не допустить передачи статуса «мировой резервной валюты» китайскому юаню.