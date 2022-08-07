Америка еще поборется за лидерство доллара
Законодатели в Соединенных Штатах подталкивают Федеральную резервную систему к скорейшему переходу на цифровой доллар. Это поможет удержать статус мировой резервной валюты для доллара в борьбе с Китаем, пишет The Wall Street Journal.
Администрация президента США Джо Байдена и ФРС не разделяют чувства срочности. Белый дом сохраняет нейтралитет в отношении цифровой валюты. Джо Байден распорядился провести исследование, которое покажет, как повлияет цифровой доллар на экономику.
Законодатели уверены, что скорейший переход на виртуальную валюту поможет доллару сохранить мировое лидерство. Для США важно не допустить передачи статуса «мировой резервной валюты» китайскому юаню.
Аналитики опасаются, что Народный банк Китая будет сотрудничать с центральными банками других стран, чтобы сделать возможным использование цифровых валют между государствами.
Если это случится, то такой тип транзакций станет «защитным оружием», потому что они будут проходить вне досягаемости Вашингтона. Для США доллар – один из важнейших рычагов влияния на мировую финансовую систему.