Еще 700 инвалидов войны в Азербайджане получат единовременную выплату
Еще 700 инвалидам Первой Карабахской войны, чьи данные находятся в электронных системах, в проактивном порядке назначена единовременная выплата, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Согласно сообщению, средства переведены на банковские счета инвалидов, о чем их известили при помощи SMS.
Граждане, которым не была назначена единовременная выплата в связи с отсутствием в электронных системах и соответствующих архивах информации о ранениях, полученных ими во время прохождения военной службы до 2 августа 1997 года, должны представить соответствующие документы для получения единовременной выплаты в порядке, указанном по ссылке: https://sosial.gov.az/post_576347.