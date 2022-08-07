Украина прекратила транзит российской нефти в Восточную Европу

«Поставки по украинской части нефтепровода «Дружба» осуществляются на основании долгосрочного договора с «Укртранснафтой» на условиях 100% предоплаты. При осуществлении платежа от 22 июля за транзит нефти в августе денежные средства были возвращены на счет компании 28 июля. Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений», - цитируют украинские СМИ сообщение компании «Транснефть».

«Для решения вопроса «Транснефть» направила обращение в уполномоченный банк для дальнейшей передачи информации в адрес европейского регулятора для получения разрешения на проведение расчетов по договору с АО «Укртранснафта», прорабатываются варианты альтернативного прохождения денежных средств, осуществляются ежедневные консультации и переговоры с обслуживающими банками», - отметили в «Транснефти».

В компании добавили, что именно «Укртранснафта» остановила транзит нефти именно из-за невозможности получить платеж.

При этом транзит нефти через Беларусь в направлении Польши и Германии продолжается.