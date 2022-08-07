Лига чемпионов: «Карабах» в Будапеште против «Ференцвароша»

Сегодня в 22:00 по бакинскому времени в Будапеште на стадионе «Групама Арена» начнется ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между венгерским «Ференцварошем» и азербайджанским « Карабах ом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.

В первой игре в Баку команды сыграли вничью 1:1.

Победитель этой пары в раунде плей-офф сыграет с сильнейшим в противостоянии «Виктория» (Чехия) - «Шериф» (Молдова). В гостях чехи победили со счетом 2:1. Ответная встреча состоится сегодня.

Неудачник пары «Карабах» - «Ференцварош» отправится в раунд плей-офф Лиги Европы, где встретится с сильнейшим в играх 3-го квалификационного раунда этого турнира с участием «Шэмрок Роверс» (Ирландия) и «Шкупи» (Северная Македония). В первой игре ирландцы дома выиграли – 3:1.