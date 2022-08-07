Путин поручил бороться с алкоголизмом в моногородах

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым во вторник обратил внимание на бедность и высокий уровень алкоголизма в моногородах, призвав не "лакировать" эти проблемы, пишут российские СМИ.

По словам главы государства, ситуация в моногородах - это одна из тем, которой нужно уделить особое внимание. Как отметил Путин, таких населенных пунктов в Кировской области всего 11, и четыре из них находятся в ситуации, которая требует постоянного контроля.

"От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема - это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание", - подчеркнул президент.