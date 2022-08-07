Сегодня утром, 9 августа, украинские артиллеристы нанесли удар по российским складам в Геническе - наиболее отдаленном районе Херсонской области, который находится на административной границе с Крымом. Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Херсонской ОВА Сергей Хлань.

«Геническ можно поздравлять с почином. Теперь ВСУ достают и туда. Утром более полутора часов детонировали боеприпасы россиян на станции (грубо говоря, между Партизанами и Новоалексеевкой)», - написал Хлань.

Генический район россияне использовали, потому что считали его самым отдаленным и безопасным для своих боекомплектов и складов. После сегодняшнего удара, по словам Хланя, безопасных участков на Херсонщине для РФ больше нет.