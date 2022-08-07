Министерство обороны России прокомментировало взрывы в Крыму.

«Около 15.20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», - говорится в информации Минобороны РФ.

В то же время «власти» Сакского района Крыма объявили эвакуацию граждан после инцидента на аэродроме, сообщают российские СМИ.