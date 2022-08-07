Украина ударила по Крыму: россияне пытаются покинуть полуостров видео;обновлено
Министерство обороны России прокомментировало взрывы в Крыму.
«Около 15.20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», - говорится в информации Минобороны РФ.
В то же время «власти» Сакского района Крыма объявили эвакуацию граждан после инцидента на аэродроме, сообщают российские СМИ.
* * * 17:49
Некоторые СМИ распространили информацию о том, что на территории Крыма российские власти якобы после взрывов объявили чрезвычайное положение.
Однако советник «главы» Крыма Олег Крючков назвал эти сообщения фейком.
* * * 17:33
«Глава» Крыма Сергей Аксенов выехал в село Новофедоровка на западном побережье Крыма, где произошло несколько взрывов.
По информации украинских СМИ, по Новофедоровке за 30 минут было 15 прилетов. Большинство - по воинской части. Склады еще детонируют.
На аэродроме сейчас базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30 СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.
Телеграм-каналы сообщают, что россияне пытаются покинуть полуостров.
* * * 17:03
В Сакском районе Крыма в поселке Новофедоровка слышны взрывы, сообщают телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости», ссылаясь на сообщения местных жителей.
Официально информацию пока не комментировали.
Mash отмечает, что четыре взрыва прозвучали в районе аэродрома Вооруженных сил РФ (в поселке расположен военный аэродром Саки).