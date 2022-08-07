Международные аэропорты Азербайджана обслужили более полумиллиона пассажиров за июль
Международные аэропорты Азербайджана в июле 2022 года обслужили 578 тысяч человек. Это на 87% превышает показатели 2021 года за аналогичный период, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.
При этом на международных рейсах было обслужено 482 тысячи человек – это более чем в два раза больше, чем в прошлом году. Базовые авиаперевозчики бакинского аэропорта - AZAL и Buta за указанный период обслужили 211 тысяч пассажиров на международных рейсах, то есть 44% от общего числа международных перевозок.
В июле 2022 года в бакинский аэропорт регулярные рейсы совершили 30 иностранных авиакомпаний. Также в этом месяце из Актобе в Баку открыла прямые рейсы авиакомпания Qazaq Air. В десятку самых популярных международных направлений из Баку в июле вошли Москва, Стамбул, Анталья, Дубай, Тбилиси, Эр-Рияд, Абу-Даби, Шарджа, Измир и Даммам. Суммарно по этим направлениям было обслужено 300 тысяч человек.
Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.
В марте текущего года Международный аэропорт Гейдар Алиев в пятый раз подряд подтвердил свой статус лучшего аэропорта в странах СНГ по версии авторитетного международного агентства Skytrax World Airport Awards. Эта награда для аэропортов является эталоном качества для индустрии.
Также Skytrax присудил бакинскому аэропорту наивысший рейтинг «5-звезд», а также максимальный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19.