Международные аэропорты Азербайджана в июле 2022 года обслужили 578 тысяч человек. Это на 87% превышает показатели 2021 года за аналогичный период, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

При этом на международных рейсах было обслужено 482 тысячи человек – это более чем в два раза больше, чем в прошлом году. Базовые авиаперевозчики бакинского аэропорта - AZAL и Buta за указанный период обслужили 211 тысяч пассажиров на международных рейсах, то есть 44% от общего числа международных перевозок.

В июле 2022 года в бакинский аэропорт регулярные рейсы совершили 30 иностранных авиакомпаний. Также в этом месяце из Актобе в Баку открыла прямые рейсы авиакомпания Qazaq Air. В десятку самых популярных международных направлений из Баку в июле вошли Москва, Стамбул, Анталья, Дубай, Тбилиси, Эр-Рияд, Абу-Даби, Шарджа, Измир и Даммам. Суммарно по этим направлениям было обслужено 300 тысяч человек.