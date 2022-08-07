Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Палестины фото; обновлено

Во вторник, 9 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Конье с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, передает пресс-служба президента.