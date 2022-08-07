Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Палестины фото; обновлено
Во вторник, 9 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Конье с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, передает пресс-служба президента.
Во вторник, 9 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Конье с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, передает пресс-служба президента.
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