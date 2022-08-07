Взрыв на складе боеприпасов в Болгарии: замешана Россия?

Российские спецслужбы могут стоять за взрывом на складе боеприпасов компании Emko, принадлежащей известному производителю и торговцу оружием из Болгарии Эмилиану Гебреву, о чем заявил сам Гебрев Deutsche Welle.

Утром 31 июля 2022 года в Болгарии прогремел взрыв на складе компании Emko, которой владеет Эмилиан Гебрев. До этого завод и склады Гебрева уже четырежды взрывались в Болгарии в период с 2011 по 2020 годы. Он подозревает, что за нынешним происшествием, как и за всеми предыдущими, стоят российские спецслужбы. По его утверждениям, они также пытались в 2015 году отравить его боевым химическим веществом "Новичок". Тогда бизнесмену стало плохо на приеме в Софии, он впал в кому и был госпитализирован, однако выжил. "Я в этом уверен, хотя не могу назвать никаких имен", - заявил Гебрев изданию.

"Гебрев и Emko являются мишенью, потому что эта компания - один из крупнейших торговцев оружием и боеприпасами не только в Болгарии, но и во всей Восточной Европе. Она может не только производить такие изделия, но и торговать ими по всему миру", - указывает один из экспертов издания.