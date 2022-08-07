Взрыв на складе боеприпасов в Болгарии: замешана Россия?
Российские спецслужбы могут стоять за взрывом на складе боеприпасов компании Emko, принадлежащей известному производителю и торговцу оружием из Болгарии Эмилиану Гебреву, о чем заявил сам Гебрев Deutsche Welle.
Утром 31 июля 2022 года в Болгарии прогремел взрыв на складе компании Emko, которой владеет Эмилиан Гебрев. До этого завод и склады Гебрева уже четырежды взрывались в Болгарии в период с 2011 по 2020 годы. Он подозревает, что за нынешним происшествием, как и за всеми предыдущими, стоят российские спецслужбы. По его утверждениям, они также пытались в 2015 году отравить его боевым химическим веществом "Новичок". Тогда бизнесмену стало плохо на приеме в Софии, он впал в кому и был госпитализирован, однако выжил. "Я в этом уверен, хотя не могу назвать никаких имен", - заявил Гебрев изданию.
"Гебрев и Emko являются мишенью, потому что эта компания - один из крупнейших торговцев оружием и боеприпасами не только в Болгарии, но и во всей Восточной Европе. Она может не только производить такие изделия, но и торговать ими по всему миру", - указывает один из экспертов издания.
По словам хозяина Emko, связь с поставками Болгарией оружия в Украину лежит на поверхности, но эта версия ошибочна. "Я могу со 100-процентной уверенностью сказать, что то, что хранилось в комплексе в Карнобате, никоим образом не предназначалось для Украины. Украина никогда не нуждалась в нем. На разрушенных складах находились старые боеприпасы, предназначенные для использования в качестве комплектующих и деталей в производственном процессе на заводах Emko". Однако местные СМИ писали, что Emko поставляла вооружение в Украину в 2014 году. Гебрев не видит конкретной, объяснимой причины, по которой находившиеся на складах старые боеприпасы должны были быть уничтожены в результате диверсии.
По его словам, несколько лет назад также были попытки России скупить производственные мощности Emko, однако Гебрев отказался от сделки.