Пелоси прокомментировала свой визит на Тайвань: «Стоил того»

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала итоги своей поездки на Тайвань.

По ее словам, она абсолютно не жалеет о том, что съездила на полуостров. «Абсолютно, абсолютно визит стоил того, без вопросов», - сказала Пелоси в интервью телекомпании NBC.

Она отметила, что визит американской делегации на Тайвань поддержали представители как Республиканской, так и Демократической партий. «Мы не можем позволить китайскому правительству изолировать Тайвань», - добавила Пелоси, подчеркнув, что США продолжают придерживаться политики «одного Китая».