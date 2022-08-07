Гасанов поверил иранцу из WhatsApp и сел в тюрьму

Инара Рафикгызы 17:52

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершен уголовный процесс в отношении 23-летнего жителя Саатлинского района Аскера Гасанова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает haqqin.az, Аскер Гасанов и его друг Асаф Газиев приехали в Товузский район 3 марта этого года на принадлежащем последнему автомобиле «Тойота Королла», забрали спрятанные там наркотики в большом количестве и намеревались вернуться в Баку. В результате оперативно-розыскных мероприятий осмотрен автомобиль, принадлежащий Газиеву. Всего в машине было обнаружено героина общей массой 171.669 г, 480.214 г метамфетамина и 1 кг 715 г сушеной марихуаны. В своих показаниях подсудимый Аскер Гасанов заявил, что работает мастером в автомастерской в столице, что уже пять месяцев употребляет наркотики. Наркотики, а именно метамфетамин, он покупал на Instagram-странице под названием «Milad». Работал нехитрый механизм по следующей схеме: Гасанов загружал деньги на банковскую карту, реквизиты которой ему отправляли в чат, а после получал информацию о местонахождении очередной партии наркотиков.

Согласно показаниям Гасанова, за несколько дней до задержания ему в WhatsApp пришло сообщение от гражданина Ирана по имени Ибрагим, после чего последовал звонок. Иранец сказал Гасанову, что может снабдить его партией метамфетамина. Они начали переписываться. Во время очередного разговора иранец сказал Гасанову, что в Товузском районе имеется партия метамфетамина весом в 500 г и попросил забрать ее. Гасанов сначала не хотел ехать в такую даль, но позже передумал и договорился со своим соседом - таксистом Асафом. Про наркотики Асафу ничего не сказали. «В Товуз мы приехали в полночь. Я много раз звонил Ибрагиму, но тот не отвечал. Я снова позвонил рано утром, дозвонился и сказал, что я в Товузе. Ибрагим прислал мне фото заправки под названием «Turist Benzin» и находящегося неподалеку столба».