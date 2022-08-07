Ильхам Алиев встретился с Эрсином Татаром в Конье фото

Во вторник, 9 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Конье президента Турецкой республики Северного Кипра Эрсина Татара, передает пресс-служба главы государства.