Ильхам Алиев встретился с Эрсином Татаром в Конье фото
Во вторник, 9 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Конье президента Турецкой республики Северного Кипра Эрсина Татара, передает пресс-служба главы государства.
Во вторник, 9 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Конье президента Турецкой республики Северного Кипра Эрсина Татара, передает пресс-служба главы государства.
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