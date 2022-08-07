Неожиданный поворот: Эрдоган, Асад, Хаменеи и Путин объединяются против курдов

6 августа в Сочи в ходе четырехчасовых переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным были приняты важные решения. Согласно турецким источникам, Анкара предложила совместную с Россией, Ираном и режимом Башара Асада операцию против террористов РПК/ОНС и созданного ими на севере Сирии «курдского государства». Ранее этот вариант обсуждался 18 июля на переговорах президентов Турции, России и Ирана в Тегеране.

Как уже сообщалось, на сочинской встрече с Путиным Эрдоган рассчитывал получить от Москвы зеленый свет на проведение военной операции на севере Сирии, которую Турция планировала еще в мае нынешнего года, но пока так и не начала. Заявление, сделанное сторонами по итогам переговоров в Сочи, носило общий характер и свелось к декларации о том, что стороны выступают против всех видов террористической деятельности и поддерживают территориальную целостность и суверенитет Сирии.

Однако в первом же публичном выступлении по возвращении в Анкару Эрдоган заявил, что планы Турции по проведению новой военной операции против курдских террористов РПК/ОНС по-прежнему остаются в силе.

В то же время, по свидетельству зарубежных наблюдателей, анализирующих ситуацию на севере Сирии, ничто пока не указывает на обострение в этом регионе. Что больше соответствует договоренностям, достигнутым в Тегеране, в ходе которых лидеры России и Ирана призвали Эрдогана воздержаться от проведения операции против вооруженных курдских сепаратистов.

Напомним, между режимом Асада и «Сирийскими демократическими силами», состоящими в основном из боевиков РПК/ОНС, при посредничестве России было достигнуто соглашение, согласно которому регулярная армия Сирии вошла в районы, находящиеся под контролем курдов, и заняла там позиции на линии соприкосновения.

По данным близкой к правительству Турции газеты Türkiye, в Тегеране и Сочи Реджеп Тайип Эрдоган предлагал и иранцам, и русским, и сирийцам провести против группировок РПК/ОНС совместную операцию, ради которой турецкий лидер готов пойти на сближение Анкары и Дамаска, враждующих с 2011 года.