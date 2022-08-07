Неожиданный поворот: Эрдоган, Асад, Хаменеи и Путин объединяются против курдов
6 августа в Сочи в ходе четырехчасовых переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным были приняты важные решения. Согласно турецким источникам, Анкара предложила совместную с Россией, Ираном и режимом Башара Асада операцию против террористов РПК/ОНС и созданного ими на севере Сирии «курдского государства». Ранее этот вариант обсуждался 18 июля на переговорах президентов Турции, России и Ирана в Тегеране.
Как уже сообщалось, на сочинской встрече с Путиным Эрдоган рассчитывал получить от Москвы зеленый свет на проведение военной операции на севере Сирии, которую Турция планировала еще в мае нынешнего года, но пока так и не начала. Заявление, сделанное сторонами по итогам переговоров в Сочи, носило общий характер и свелось к декларации о том, что стороны выступают против всех видов террористической деятельности и поддерживают территориальную целостность и суверенитет Сирии.
Однако в первом же публичном выступлении по возвращении в Анкару Эрдоган заявил, что планы Турции по проведению новой военной операции против курдских террористов РПК/ОНС по-прежнему остаются в силе.
В то же время, по свидетельству зарубежных наблюдателей, анализирующих ситуацию на севере Сирии, ничто пока не указывает на обострение в этом регионе. Что больше соответствует договоренностям, достигнутым в Тегеране, в ходе которых лидеры России и Ирана призвали Эрдогана воздержаться от проведения операции против вооруженных курдских сепаратистов.
Напомним, между режимом Асада и «Сирийскими демократическими силами», состоящими в основном из боевиков РПК/ОНС, при посредничестве России было достигнуто соглашение, согласно которому регулярная армия Сирии вошла в районы, находящиеся под контролем курдов, и заняла там позиции на линии соприкосновения.
По данным близкой к правительству Турции газеты Türkiye, в Тегеране и Сочи Реджеп Тайип Эрдоган предлагал и иранцам, и русским, и сирийцам провести против группировок РПК/ОНС совместную операцию, ради которой турецкий лидер готов пойти на сближение Анкары и Дамаска, враждующих с 2011 года.
Мало того, как пишет Türkiye, процесс турецко-сирийского примирения уже начался, и два неназванных посредника – одна из монархий Персидского залива и мусульманская страна в Африке – готовят в настоящее время встречу Эрдогана с Асадом.
Подтверждая эту информацию, информированный источник в Анкаре сказал Türkiye, что проводить турецко-сирийскую встречу на высшем уровне «еще рано», и что контакт между Эрдоганом и Асадом может состояться в формате телефонного разговора.
По другой информации, в Турцию прибыл Али Ахмет Саид (Адонис) Исбир, советник Башара Асада, известный как представитель сирийского глубинного государства, чей авторитет в Сирии оценивается даже выше, чем влияние правящей партии Баас.
По словам Семира Хафиза, бывшего председателя Сирийской туркманской ассамблеи, Башар Асад, как и его покойный отец, Хафез Асад, никогда не принимал важных решений, не проконсультировавшись с представителями глубинного государства.
Türkiye также пишет, что одной из важнейших тем, поднятых Эрдоганом в Тегеране и Сочи, был вопрос возвращения сирийских беженцев на родину. Как известно, в настоящее время на территории Турции находится около восьми миллионов сирийских беженцев, на содержание которых Анкара уже потратила более 150 миллиардов долларов.
Согласно информации Türkiye, Турция хочет, чтобы режим Асада амнистировал представителей политической оппозиции и аннулировал под контролем международных наблюдателей список «врагов режима», в который входят десятки тысяч сирийцев, несогласных с политикой Асада.
Кроме того, турки настаивают, чтобы в районах Хомс, Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Латакия и Хама на севере Сирии были построены дома и созданы зоны приема для возвращающихся беженцев. Сама Турция строит в настоящее время для сирийских беженцев дома-контейнеры в подконтрольных ей населенных пунктах Джараблус, Тель-Абьяд и Идлиб. Конечная цель Анкары — вернуть на родину к 2023 году, то есть до президентских выборов в Турции, два с половиной миллиона сирийских беженцев.