Представитель Азербайджана Алексис Копельо стал серебряным призером Исламиады в тройном прыжке.

Это третья медаль нашей страны на нынешних Играх. Пока у нас по одному золоту, серебру и бронзе.

* * * 18:11

Вторую медаль для Азербайджана на Играх исламской солидарности в Конье завоевал Гашим Магомедов (58 кг).

Он победил соперников из ОАЭ и Пакистана, но в полуфинале уступил иранцу.

Напомним, вчера золото нашей стране принесла легкоатлетка Анна Скидан.