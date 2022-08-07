Исламиада: Азербайджан завоевал медали в легкой атлетике и таэквондо обновлено 19:27
Представитель Азербайджана Алексис Копельо стал серебряным призером Исламиады в тройном прыжке.
Это третья медаль нашей страны на нынешних Играх. Пока у нас по одному золоту, серебру и бронзе.
* * * 18:11
Вторую медаль для Азербайджана на Играх исламской солидарности в Конье завоевал Гашим Магомедов (58 кг).
Он победил соперников из ОАЭ и Пакистана, но в полуфинале уступил иранцу.
Напомним, вчера золото нашей стране принесла легкоатлетка Анна Скидан.