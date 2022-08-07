Байрамов: Армения тормозит открытие коммуникаций

Армения под различными предлогами тормозит процесс разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр напомнил, что по данному вопросу в январе 2021 года была создана трехсторонняя комиссия под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

«Однако, хотя прошло 1,5 года, результата пока нет. Армения под разными предлогами пытается затормозить этот вопрос. Мы замечаем, что наши позиции в определенной степени сходятся, но если бы было искреннее намерение, то этот вопрос был бы давно решен. Здесь нет открытых вопросов и больших проблем, поэтому мы это воспринимаем как искусственное торможение. В то же время работа, которую Азербайджан проводит на своей территории, свидетельствует о серьезности наших намерений», - сказал Байрамов в интервью турецким СМИ.

Вместе с тем он добавил, что Азербайджан настроен решительно в отношении реализации этого проекта.