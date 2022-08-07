В Сербии сформировали рекордный резерв газа

Президент Александр Вучич заявил, что в стране сформирован самый масштабный резерв природного газа в ее истории. Об этом сообщает сербский телерадиоканал РТС.

«Резерв составляет 262 млн кубометров природного газа на газохранилище „Банатски двор“ в Сербии, закуплены еще 200 млн кубометров, которые хранятся для Сербии на территории Венгрии. Это исторически максимальный резерв природного газа для Сербии», — сказал Вучич.

«Мы модернизируем все ТЭЦ, какие только можем, пытаемся открывать новые угольные месторождения, но в целом, я уверен, что у граждан Сербии будет хотя бы чуть менее холодная зима, чем мы ожидали», — также подчеркнул президент.