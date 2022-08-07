Санкции загнали Абрамовича в угол

По данным агентства, его счета в британских банках также остаются замороженными.

Российский бизнесмен Роман Абрамович не может продать свою недвижимость в Великобритании из-за санкций, пишет Bloomberg.

У бизнесмена нет возможности продать особняк в районе Кенсингтон и пентхаус в жилом комплексе «Челси Уотерфронт» в Лондоне. Он также не может продать свою долю (28,64%) в горно-металлургической компании Evraz. После попадания Абрамовича в санкционный список цена акций компании на Лондонской бирже упала на 87%.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович нанял американскую компанию Kobre & Kim, чтобы она представляла его интересы в деле, связанном с арестом двух самолетов бизнесмена Соединенными Штатами.

В фирме заявили изданию, что согласились представлять интересы Абрамовича, так как он «участвует в мирных переговорах и гуманитарной деятельности», а решение его юридических вопросов поможет продолжить работу бизнесмена в этом направлении.