Госсекретарь США: в Африке будет определяться будущее мира

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что будущее мира во многом будет зависеть от будущего Африки.

По словам Блинкена, в связи с этим США уделяют большое внимание отношениям со странами континента.

«Будущее мира в очень большой степени будет определяться в Африке. До 2050 года каждый четвертый гражданин планеты будет африканцем, а до 2025 года 50% населения Африки будет 25 лет или меньше. Поэтому будущее очень конкретно решается в Африке», — сообщил госсекретарь.

Блинкен также отметил, что США стараются установить более крепкие партнерские отношения со странами Африки и вместе работать над преодолением вызовов, в том числе активнее бороться с климатическими изменениями и последствиями пандемии коронавируса.

«Таким образом, для нас это вовсе не вопрос о том, чтобы навязать выбор, но дать возможность выбора странам Африки, наша повестка очень позитивна для такого будущего», — отметил дипломат.