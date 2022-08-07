Польша грозит «свергнуть» Урсулу фон дер Ляйен

Правительство Польши значительно ужесточило свою риторику в своем противостоянии с Брюсселем по поводу верховенства закона, угрожая направить «все пушки» на Европейскую комиссию и, если потребуется, создать коалицию для свержения ее президента, пишет Guardian.

Если исполнительная власть ЕС «попытается припереть нас к стенке, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала» и ответить «око за око», заявил Кшиштоф Соболевский, генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость».

По его словам, если ЕК не выделит 35 млрд евро из средств на борьбу с пандемией, Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст альянс для увольнения Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров.

Варшава в течение нескольких месяцев втянута во все более яростный спор с Еврокомиссией по поводу выделения средств на восстановление, а Брюссель требует, чтобы Польша выполнила ряд обязательств в области верховенства закона, прежде чем можно будет разблокировать гранты и кредиты.