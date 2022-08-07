Автор: Ульвия Худиева 21:07

Сточные воды с популярных пляжей поселка Бильгях города Баку сбрасываются прямо в море. Как сообщает haqqin.az, изображения по этому поводу распространили в социальных сетях. Отмечается, что теперь и пляж Бильгях, который считался самым чистым в Баку, загрязнен сточными водами. В экологической организации Ecofont заявили, что распространенные в соцсетях кадры снимались на территории, принадлежащей центру отдыха «Амбуран». На его территории ежедневно отдыхают сотни людей.

Цены на входные билеты на частные пляжи в Бильгях начинаются с 20 манатов. В прошлом году пользователи пляжей делились фотографиями загрязнения моря в данной местности. «Большинство пляжей находится в таком состоянии. В Говсане сточные воды сбрасываются в море, а ведь каждый год там отдыхают сотни людей. То есть все жители Баку, вне зависимости от достатка купаются в грязной воде», — иронизирует экоактивист Джавид Гара. Он подчеркнул, что владельцы прибрежных зон отдыха по устоявшейся «традиции» не утруждают себя созданием нормальной системы канализации. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, сотрудники Управления комплексного экологического мониторинга Каспия взяли пробы с территории для анализа. В ходе мониторинга было установлено, что в данной местности имеются подключения к дренажному коллектору из разных мест. А образующиеся сточные воды сбрасываются в море без очистки.