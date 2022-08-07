И «Амбуран» превратили в канализацию не ходите на пляж!
Сточные воды с популярных пляжей поселка Бильгях города Баку сбрасываются прямо в море. Как сообщает haqqin.az, изображения по этому поводу распространили в социальных сетях. Отмечается, что теперь и пляж Бильгях, который считался самым чистым в Баку, загрязнен сточными водами.
В экологической организации Ecofont заявили, что распространенные в соцсетях кадры снимались на территории, принадлежащей центру отдыха «Амбуран». На его территории ежедневно отдыхают сотни людей.
Цены на входные билеты на частные пляжи в Бильгях начинаются с 20 манатов. В прошлом году пользователи пляжей делились фотографиями загрязнения моря в данной местности.
«Большинство пляжей находится в таком состоянии. В Говсане сточные воды сбрасываются в море, а ведь каждый год там отдыхают сотни людей. То есть все жители Баку, вне зависимости от достатка купаются в грязной воде», — иронизирует экоактивист Джавид Гара. Он подчеркнул, что владельцы прибрежных зон отдыха по устоявшейся «традиции» не утруждают себя созданием нормальной системы канализации.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, сотрудники Управления комплексного экологического мониторинга Каспия взяли пробы с территории для анализа. В ходе мониторинга было установлено, что в данной местности имеются подключения к дренажному коллектору из разных мест. А образующиеся сточные воды сбрасываются в море без очистки.
Начальник Управления Назим Махмудов сообщил, что распространенные изображения о сбросе сточных вод с территории поселка Бильгях в Каспийское море были расследованы сотрудниками Управления комплексного экологического мониторинга Каспийского моря. По результатам лабораторных анализов, проведенных на пробе воды, взятой из сточных потоков, было установлено, что они имеют хозяйственно-фекальный состав. Сброс сточных вод в Каспийское море был предотвращен, и потоки направлены на очистные сооружения, находящиеся на балансе ООО «Экологическая установка Азсу». Для взятия территории под наблюдение были сделаны обращения в соответствующие структуры.
Как сообщил haqqin.az пресс-секретарь акционерного общества «Азерсу» Анар Джабраиллы, в данной местности отсутствует канализационная инфраструктура, находящаяся на балансе представляемой им структуры.
В «Амбуран» не прокомментировали данный вопрос.