Пентагон: Китай не планирует вторгаться на Тайвань

Китай не планирует вторгаться на Тайвань в ближайшие два года. Об этом заявил заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль, отметив, что Пентагон не изменил своих оценок по этому вопросу, передает Politico.

На прошлой неделе Пекин провел беспрецедентную серию военных учений в ответ на визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Комментарии Каля о том, что Пентагон не думает, что Китай в скором времени вторгнется на Тайвань, отражают попытки администрации Байдена преуменьшить значение учений, а официальные лица говорят, что они являются скорее «хвастовством», чем признаком военной активности.

Каль осудил попытку Китая «проложить себе путь к новому статус-кво», неоднократно пересекая срединную линию. «На самом деле официальные лица замечают активность в самом проливе, огромное количество морских и воздушных средств, которые пересекают де-факто центральную линию, подбираясь ближе к берегам Тайваня», — сказал Каль. «Понятно, что Пекин пытается создать своего рода новую норму с целью принудить Тайвань, а также откровенно принудить международное сообщество, учитывая важность Тайваньского пролива для мировой экономики», — добавил он.