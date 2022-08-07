И молдаванам рассказали об успехах агентства DOST
Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь провели встречу в формате видеоконференции.
Азербайджанский министр в ходе беседы подробно затронул социальные реформы, проведенные в Азербайджане в прошлом, их положительные результаты в настоящем, концепцию DOST, единые координационные центры по обращениям семей шехидов и участников войны, меры социальной поддержки в послевоенный период, применение электронных технологий в социальной сфере, оказание проактивных услуг населению.
Сахиль Бабаев рассказал о наличии большого потенциала для расширения сотрудничества и активного обмена опытом между министерствами во многих сферах, в том числе в сфере труда и социального обеспечения. Подчеркнув важность укрепления правовой базы сотрудничества, министр Бабаев отметил, что проводится подготовительная работа по проекту «Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики и Министерством труда и социальной защиты Республики Молдова».
Бабаев подробно проинформировал коллегу о создании и развитии проекта DOST, расширении сети центров DOST и предпринимаемых мерах по дальнейшему повышению уровня обслуживания граждан. Отметив, что опыт DOST изучен соответствующими учреждениями многих зарубежных стран, министр сказал, что Азербайджан готов поделиться передовым опытом с Молдовой.
Марчел Спатарь рассказал об успешном сотрудничестве двух стран в сфере социального обеспечения, проинформировал об опыте Молдовы в сфере труда и социальных услуг и достигнутых успехах.
Спатарь, высоко оценив проводимые в Азербайджане реформы в социальной сфере, отметил важность активного обмена опытом обоих министерств в этом процессе. Министр отметил, что Молдова заинтересована во внимательном изучении и применении опыта DOST.
На встрече состоялся широкий обмен мнениями между Азербайджаном и Молдовой о перспективах развития двусторонних отношений в сфере социальной защиты.