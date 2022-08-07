И молдаванам рассказали об успехах агентства DOST

Азербайджанский министр в ходе беседы подробно затронул социальные реформы, проведенные в Азербайджане в прошлом, их положительные результаты в настоящем, концепцию DOST, единые координационные центры по обращениям семей шехидов и участников войны, меры социальной поддержки в послевоенный период, применение электронных технологий в социальной сфере, оказание проактивных услуг населению.

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь провели встречу в формате видеоконференции.

Сахиль Бабаев рассказал о наличии большого потенциала для расширения сотрудничества и активного обмена опытом между министерствами во многих сферах, в том числе в сфере труда и социального обеспечения. Подчеркнув важность укрепления правовой базы сотрудничества, министр Бабаев отметил, что проводится подготовительная работа по проекту «Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики и Министерством труда и социальной защиты Республики Молдова».

Бабаев подробно проинформировал коллегу о создании и развитии проекта DOST, расширении сети центров DOST и предпринимаемых мерах по дальнейшему повышению уровня обслуживания граждан. Отметив, что опыт DOST изучен соответствующими учреждениями многих зарубежных стран, министр сказал, что Азербайджан готов поделиться передовым опытом с Молдовой.