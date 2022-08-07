Леонид Швец, автор haqqin.az 22:33

Министерство обороны России категорически не признает факт ракетного обстрела военного аэродрома в Новофедоровке, в двадцати километрах от Евпатории. Многочисленные взрывы и столбы дыма, которые могли слышать и видеть шокированные туристы на пляжах в западном Крыму, там объясняют «детонацией нескольких авиационных боеприпасов». Иначе пришлось бы засвидетельствовать наличие больших проблем с противоракетной обороной полуострова и применение украинскими вооруженными силами дальнобойных ударных систем: до линии фронта отсюда две сотни километров. Украинская сторона откликнулась на происшедшее следующим образом: «Минобороны Украины не может установить причину возгорания, но еще раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрет курения в не предназначенных для этого местах… Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным силам Украины!». В общем, детонация так детонация.

Правда, случайным образом в минувшие сутки «детонация» случилась на аэродроме в Мелитополе Запорожской области и на каком-то объекте в Новоалексеевке Херсонской области, которые тоже находятся вроде бы вне зоны действия ракетных систем залпового огня HIMERS, с июня портящих нервы, склады и командные пункты российской армии. Бывают же просто совпадения, а ракеты ATACMS к тем же HIMERS, способные поражать цели за 300 километров, тут вовсе ни при чем. Об их передаче Украине никто ни разу не заявлял. Правда, до вчерашнего дня не заявляли и о передаче американских противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Вдруг за несколько суток оказалось уничтожено полтора десятка российских ПВО. Пытаясь найти причину, русские обнародовали часть хвостового оперения ракеты с характерными опознавательными знаками: да, таки HARM. Правда, считалось, что у Украины не только нет этих ракет, но если бы и были, их не с чего запускать, для этого нужны боевые самолеты НАТО. На следующий день после этой публикации представитель Пентагона признал: да, поставляем. И, видимо, научились запускать с помощью самолетов советского производства. История с HARM очень характерна. Во-первых, никто не намерен раньше времени сообщать широкой публике о дополнительных военно-технических возможностях ВСУ. Во-вторых, готовность предоставлять Украине новейшие секретные разработки, к которым относится AGM-88 HARM, говорит о высоком уровне доверия между украинскими военными и их западными партнерами. ВСУ не только профессионально пользуется современным оружием, но и гарантирует, что оно не попадет в руки врага.