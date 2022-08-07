Крыму напомнили, чей он главная тема
Министерство обороны России категорически не признает факт ракетного обстрела военного аэродрома в Новофедоровке, в двадцати километрах от Евпатории. Многочисленные взрывы и столбы дыма, которые могли слышать и видеть шокированные туристы на пляжах в западном Крыму, там объясняют «детонацией нескольких авиационных боеприпасов». Иначе пришлось бы засвидетельствовать наличие больших проблем с противоракетной обороной полуострова и применение украинскими вооруженными силами дальнобойных ударных систем: до линии фронта отсюда две сотни километров.
Украинская сторона откликнулась на происшедшее следующим образом: «Минобороны Украины не может установить причину возгорания, но еще раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрет курения в не предназначенных для этого местах… Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным силам Украины!». В общем, детонация так детонация.
Правда, случайным образом в минувшие сутки «детонация» случилась на аэродроме в Мелитополе Запорожской области и на каком-то объекте в Новоалексеевке Херсонской области, которые тоже находятся вроде бы вне зоны действия ракетных систем залпового огня HIMERS, с июня портящих нервы, склады и командные пункты российской армии. Бывают же просто совпадения, а ракеты ATACMS к тем же HIMERS, способные поражать цели за 300 километров, тут вовсе ни при чем. Об их передаче Украине никто ни разу не заявлял.
Правда, до вчерашнего дня не заявляли и о передаче американских противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Вдруг за несколько суток оказалось уничтожено полтора десятка российских ПВО. Пытаясь найти причину, русские обнародовали часть хвостового оперения ракеты с характерными опознавательными знаками: да, таки HARM. Правда, считалось, что у Украины не только нет этих ракет, но если бы и были, их не с чего запускать, для этого нужны боевые самолеты НАТО. На следующий день после этой публикации представитель Пентагона признал: да, поставляем. И, видимо, научились запускать с помощью самолетов советского производства.
История с HARM очень характерна. Во-первых, никто не намерен раньше времени сообщать широкой публике о дополнительных военно-технических возможностях ВСУ. Во-вторых, готовность предоставлять Украине новейшие секретные разработки, к которым относится AGM-88 HARM, говорит о высоком уровне доверия между украинскими военными и их западными партнерами. ВСУ не только профессионально пользуется современным оружием, но и гарантирует, что оно не попадет в руки врага.
Новая волшебная способность ВСУ уничтожать ПВО противника и поражать его цели глубоко в тылу понемногу, по мере насыщения войск самым современным западным вооружением, будут разворачивать военную ситуацию в неблагоприятное для Кремля направление. Украина не может противопоставить России количество, но она уже противодействует качеством. И эта разница будет только возрастать. Так, зачистка от ПВО дает дополнительные возможности использования БПЛА, в том числе легендарных «Байрактаров». Кстати, посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что компания Baykar – производитель этих ударных дронов - уже зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства завода. В следующем году производство заработает в полную силу.
Между тем россиянам, которые приехали в этом году отдыхать в Крым, взрывы в Новофедоровке напомнили, что в 2014 году их страна украла полуостров у Украины. Одну из фотографий, на которой туристы на пляже с тревогой наблюдают за клубами дыма над военной базой, в украинских социальных сетях прокомментировали: «Когда влезли в чужой дом и вдруг услышали, как в двери поворачивается ключ».