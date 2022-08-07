Байден подписал протоколы по приему Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден на церемонии в Белом доме подписал протоколы о ратификации договоренностей о приеме в НАТО Финляндии и Швеции. Затем американский лидер призвал остальных членов альянса как можно скорее одобрить вступление Хельсинки и Стокгольма.

«Через несколько минут я подпишу документы о ратификации. США станут 23-й страной НАТО, одобрившей членство Финляндии и Швеции… Я призываю оставшихся союзников как можно скорее завершить процесс ратификации», — сказал он и поставил свою подпись под документом.