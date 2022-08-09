Умер заслуженный художник Азербайджана

Скончался кинооператор, заслуженный артист Азербайджанской Республики Ариф Магеррамов. Об этом сообщили в Гильдии кинорежиссеров Азербайджана.

Ариф Али оглы Магеррамов родился 5 августа 1948 года. Его произведения живописи показывались на выставках в Азербайджане и за рубежом. Член Союза художников Азербайджана и Латвии.

18 декабря 2000 года за заслуги перед развитием азербайджанского киноискусства ему было присвоено почетное звание Заслуженного артиста Азербайджана.