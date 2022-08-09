Очередные 14 семей (15 человек) – родственники шехидов и ветераны были отправлены в город Нафталан, являющийся одним из очаровательных уголков нашей страны, при совместной организации Апшеронской районной и Нафталанской городской исполнительной власти. Они пройдут лечебный курс в одном из центров отдыха Нафталана, будет также обеспечен их отдых.

Исполнительная власть Апшеронского района продолжает реализацию проектов в направлении обеспечения членов семей шехидов и ветеранов необходимой заботой, решения их насущных проблем, организацию их лечения и отдыха.

По этому поводу в Исполнительной власти Апшеронского района состоялась встреча с семьями шехидов и ветеранов.

Глава ИВ Апшеронского района Абдин Фарзалиев сообщил, что в соответствии с планом, подготовленным соответствующим отделом ИВ, члены семей шехидов и ветераны будут отправляться на отдых в различные уголки Азербайджана. Подчеркнув, что это уже становится традицией и проект будет продолжаться впредь, Фарзалиев отметил, что сегодня наше общество гордится шехидами, семьями шехидов и ветеранами, они являются предметом гордости и образцом патриотизма для всех.

Отметив, что в освобожденных от оккупации районах ведутся масштабные работы по реконструкции, благоустройству и строительству, глава ИВ проинформировал участников мероприятия, что уже скоро подобные мероприятия будут организованы в Кельбаджаре и Лачине.