Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел 21 февраля текущего года в бакинском поселке Бина, в местечке именуемом Зейтунлуг. Ветеран Отечественной войны Турал Мамедов выстрелил из винтовки в Илькина Джавадова в поселке Бина. Причиной инцидента стало то, что Турал запустил собственный маршрутный автобус в поселке. Это не понравилось человеку по имени Афган, который уже занимался аналогичным бизнесом. По этому поводу между сторонами возник спор. На встречу с конкурентом Афган отправился со своим двоюродным братом Илькином Джавадовым. В ходе встречи между сторонами начался спор. Турал в пылу спора выстрелил в Илькина из принесенной с собой винтовки и ранил того в живот. Явившийся на место происшествия брат Турала Вюсал отобрал у него оружие.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 35-летним жителем Баку Туралом Мамедовым, который выстрелил в своего знакомого из огнестрельного оружия.

Обвиняемый Турал Мамедов признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своем заявлении он указал, что в тот день Илькин звонил ему, употреблял нецензурные выражения и предлагал увидеться:

«Я взял ружье из дома брата и ушел. Когда добрался до места встречи, то увидел, что с Илькином был Афган. Я напомнил ему о том, что он сказал по телефону. Он начал провоцировать меня».

Подсудимый отметил, что выстрелил в состоянии аффекта и сожалеет о содеянном.

Потерпевший Илькин Джавадов заявил, что простил Турала и просит не назначать ему наказания в виде тюремного заключения. В своих показаниях он сообщил, что находится в очень хороших отношениях с Туралом и подтвердил, что у обвиняемого не было намерения убивать его:

«У меня нет к Туралу никаких претензий и требований. Я прощаю его и прошу суд освободить его».

Допрошенные в суде свидетели рассказали, что Турал был смелым, патриотичным человеком, всегда помогал семьям шехидов и ветеранов, водил маршрутный автобус, а все свои доходы тратил на нужды ветеранов.

Решением суда Турал Мамедов был приговорен к условному наказанию с испытательным сроком 2 года. Его отпустили из зала суда.

Суд учел, что преступление Мамедов совершил впервые, доблестно воевал в Отечественной войне (награжден медалями «За освобождение Джебраила» и «За освобождение Губадлы».