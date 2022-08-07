Депутат Фазиль Мустафа: Армяне сожгут и Ханкенди...

Покидающие Лачин армяне сжигают свое имущество. Комментируя, журналистам происходящее депутат Фазиль Мустафа заявил, что армяне, таким образом, в очередной раз демонстрируют свою варварскую сущность.

Депутат отметил, что необходимо документировать преступные действия армян и продемонстрировать это международной общественности.

«Не нужно расстраиваться за их действия. Все равно мы восстановим Лачин, как восстановили Шушу и другие места. Нужно постараться продемонстрировать всему миру их злодеяния. Все должны знать их варварскую сущность», - сказал он.

Фазиль Мустафа добавил, что главная задача, чтобы армяне покинули Ханкенди.

«Ничего, пускай жгут и Ханкенди. Пусть уничтожат свои грязные вещи. Мы продезинфицируем это место. Главное, чтобы эти варвары ушли», - сказал депутат.