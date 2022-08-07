В Бразилии объявлен максимальный уровень санитарной угрозы

Минздрав Бразилии объявил максимальный уровень санитарной угрозы из-за оспы обезьян. Об этом сообщает Globo.

По данным издания, максимальный уровень угрозы связан с тем, что уже зафиксированы случаи передачи инфекции внутри страны. Кроме того, в Бразилии отсутствуют препараты для вакцинации населения от оспы обезьян.

На данный момент в стране зафиксировано около 2,3 тыс. случаев заболевания обезьяньей оспой и как минимум одна смерть от этой инфекции.