Гурбан Гурбанов после триумфа в Венгрии: «Я тактически переиграл Черчесова? Об этом не может быть и речи»

«Поздравляю своих футболистов! Они сегодня неистово боролись. Очень хотели выиграть. К счастью, все сложилось для нас удачно. Счет может обманывать. Может создаться впечатление, что все было легко. На самом деле получился очень сложный матч против хорошей команды. Все могло быть иначе, ведь у соперника тоже были хорошие моменты. Желаю им успеха, а своих футболистов обнимаю. Поздравляю всех азербайджанцев!

Выполнили мы задачу-минимум, пробившись в групповой этап Лиги Европы? Сегодня мы об этом не думаем. Пока есть шансы двигаться дальше, постараемся использовать их по максимуму. Если мы сегодня успокоимся и будем радоваться тому, что вышли в группу Лиги Европы, то проиграем. Уровень футбола сейчас таков, что каждый год добиваться успеха не получается. Поэтому раз есть шансы, надо постараться их реализовать.

Может ли «Карабах» проводить свои игры на Бакинском Олимпийском стадионе в связи с ажиотажем вокруг наших матчей? Мы все наши матчи играем на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Возможно, резко менять место проведения игр будет не совсем правильно. В любом случае надо будет обсудить этот вопрос по приезду в Баку.

Переиграл ли я сегодня тактически Станислава Черчесова? Поверьте, очень уважаю Черчесова. Очень умелый и потенциально сильный специалист. Сегодня если смотреть на его карьеру, она богаче моей. Если я сейчас скажу, что победил его тактически, это будет неправильно. Футбол – такая игра, что не всегда побеждает сильный. Мои ребята сегодня сыграли здорово. Но о том, что я тактически обыграл Черчесова, об этом не может быть и речи. Завтра и меня может одолеть менее опытный тренер. Станислав Саламович сформировал очень хорошую команду с сильными игроками. Желаю ему удачи».