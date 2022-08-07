Евросоюз прекратил закупки российского угля

С 10 августа в Европейском союзе начало действовать эмбарго на импорт угля из России. Страны-члены объединения уже стали приобретать топливо в Колумбии, Австралии и ЮАР, передает РБК.

Еще в апреле Евросоюз заявил, что введет запрет на закупку, поставки или транзитные перевозки российского угля и других твердых ископаемых видов топлива в рамках пятого пакета санкций против России. С 10 августа мера вступила в силу. До этого стороны выполняли обязательства по контрактам, заключенным до 9 апреля.