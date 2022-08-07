Две азербайджанские шахматистки вошли в тройку лучших на Олимпиаде

Женская сборная Азербайджана по шахматам, хоть и заняла в итоге на шахматной Олимпиаде в индийском Ченнае 7-е место, заслуживает самых лестных слов.

Команда ровно провела весь турнир, не проиграв будущим чемпионкам – сборной Украины. Гюнай Мамедзаде и ее подруги по команде уступили лишь Индии и в последнем туре Грузии. А до этого была одержана блестящая победа над Арменией – 4:0.

Неслучайно две азербайджанские шахматистки вошли в тройку лучших на своих досках. Ханым Баладжаева на второй доске показала третий результат. В девяти партиях она одержала шесть побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

А Ульвия Фаталиева среди пятых номеров и вовсе заняла 2-е место. В восьми партиях она набрала 5 очков. Правда, в трех последних поединках Ульвия уступила, но это не помешало ей оказаться среди лучших.

Лидер команды Гюнай Мамедзаде провела 10 партий: четыре победы, четыре ничьи и два поражения. Это пятый показатель на первой доске.

Третий номер сборной Азербайджана Говхар Абдуллаева также расположилась на 5-й позиции (три победы, пять ничьих и одно поражение).

Гюльнар Мамедова на четвертой доске, в принципе, сыграла неплохо – пять побед, две ничьи и одно поражение. Но соперницы были лучше. В итоге у Гюльнар лишь 7-е место.