Число жертв в результате ночного обстрела Никопольского района Днепропетровской области Украины возросло до 13. В больнице города Марганец скончались двое раненых, сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"...К этой минуте ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии", - сообщил он.

На атаку россиян отреагировали в Офисе президента Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ракетный обстрел войсками РФ Никопольского района Днепропетровской области во вторник ночью 9 августа был совершен с территории захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции.