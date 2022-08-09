Массированный удар россиян по Днепропетровской области: число жертв возросло обновлено
Число жертв в результате ночного обстрела Никопольского района Днепропетровской области Украины возросло до 13. В больнице города Марганец скончались двое раненых, сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"...К этой минуте ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии", - сообщил он.
На атаку россиян отреагировали в Офисе президента Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ракетный обстрел войсками РФ Никопольского района Днепропетровской области во вторник ночью 9 августа был совершен с территории захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции.
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В ночь на среду, 10 августа, россияне обстреляли из «Градов» Днепропетровскую область. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.
В Никопольском районе россияне выпустили из "Градов" по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. В результате погибли 11 человек, пишет Страна.ua.
Под российский огонь попал также город Марганец. В Марганце 10 человек погибли, 11 пострадали. Десять раненых в больнице, семеро из них в тяжелом состоянии. Под обстрел попала Вышетарасовка в Мировской громаде. Там погибла женщина.