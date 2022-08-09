В Баку пропали 14-летние девочки

В Баку пропали две девочки в возрасте 14 лет.

Как сообщает Report, в субботу, 6 августа, в поселке Ени Гюняшли Сураханского района пропала 14-летняя Захра Сулдуз гызы Дуньямалыева. Сообщается, что в 16:00 она вышла из дома, где проживает ее бабушка, и больше не вернулась.

Кроме того, в понедельник, 8 августа, в поселке Маштага Сабунчинского района 14-летняя Нармин Джаваншир гызы Газзаева, выйдя из дома, ушла в неизвестном направлении.

Поиски обеих девочек продолжаются. По факту проводится расследование.