Принятых на воинский учет граждан будут проверять на наркотики

Граждане, находящиеся в запасе Вооруженных сил Азербайджана и принятые на первичный воинский учет, будут направлены на амбулаторное или стационарное медицинское обследование для уточнения диагноза заболевания, говорится в соответствующем постановлении Кабмина.

Согласно решению, гражданин, добровольно поступивший на военную службу (службу в органах), может быть направлен на обязательное наркологическое обследование для уточнения диагноза заболевания.

Также в порядок проверки здоровья субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности было добавлено положение о том, что субъекты разведывательной и контрразведывательной деятельности должны проходить обязательный наркологический осмотр в соответствии с законом.