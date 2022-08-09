Россия создает Третий армейский корпус из добровольцев британская разведка
В очередном сообщении британской разведки о ситуации на войне сказано, что Россия пытается создать новый армейский корпус, который призван помочь ей справиться с двумя различными задачами: с одной стороны, усилить наступление в Донбассе, с другой - укрепить оборону перед предполагаемым наступлением ВСУ на юге Украины.
По данным британского оборонного ведомства, Третий армейский корпус базируется в Мулино (Нижегородская область). "Россия, вероятно, планирует сформировать [его] в значительной степени за счет вновь созданных "добровольческих" батальонов, которые собираются по всей стране и включают в себя группы добровольцев из определенных районов", - сказано в сообщении разведки.
Таким добровольцам предлагают значительные премиальные во время их отправки в Украину, а в батальоны принимают людей в возрасте до 50 лет без высшего образования.
"Российский армейский корпус обычно состоит из 15-20 тыс. человек, но России будет, вероятно, сложно довести численность Третьего армейского корпуса до такой величины с учетом очень ограниченного желания людей идти добровольцами на войну в Украине", - считает британская разведка.
По ее мнению, Третий армейский корпус вряд ли сыграет на этой войне решающую роль.