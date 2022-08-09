В Баку задержаны фальшивомонетчики

В результате операции, проведенной сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции, были задержаны члены преступной группировки, которые занимались изготовкой и оборотом фальшивых денег, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Так, в полицию поступила информация о том, что женщина, совершившая покупки в одном из маркетов в поселке Забрат, рассчиталась с продавцом фальшивыми купюрами. В результате проведенной операции правоохранительными органами была задержана Рена Сулейманова.

В ходе расследования были задержаны и доставлены в полицейский участок глава преступной группировки Исмаил Гулиев, его знакомые Валех Новрузов и Эльнара Исаева, подозреваемые в изготовлении и обороте фальшивых денег. В ходе осмотра дома, где жил Исмаил Гулиев в Низаминском районе Баку, дополнительно было обнаружено и изъято 247 поддельных банкнот.

Задержанные в своих показаниях заявили, что фальшивые деньги были изготовлены Исмаилом Гулиевым. А Валех Новрузов на арендованном автомобиле отвозил Рену Сулейманову и Эльнару Исаеву по разным местам, где они отоваривались фальшивыми купюрами.