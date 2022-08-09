Литовские вертолеты следят за российскими поездами

Литовские вертолеты сопровождают многие российские поезда, которые направляются в Калининградскую область, из-за «опасений» за Сувалкский коридор, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщили изданию в МВД Литвы, пограничники в 4 раза увеличили число патрульных вылетов по сравнению с 2020 годом. «Многие российские поезда сопровождают литовские вертолеты, чтобы убедиться, что те не остановятся и с них не станут ничего сгружать или загружать», - заявили агентству.

Кроме того, как отмечает издание, НАТО обеспокоено будущим польско-литовского пограничного региона, расположенного между Калининградской областью и Беларусью. Тревожные настроения отпугивают многих туристов, что негативно отражается на польских бизнесменах в Сувалках, а также отпугивает инвесторов. «Мэр города Чеслав Ренкевич рассказал (президенту Польши - ред.) Анджею Дуде, что местным компаниям, занимающимся производством пиломатериалов, мебели и прочего, вскоре может потребоваться господдержка», - говорится в публикации.

Экс-заместитель мэра Сувалок Ева Сидорек заявила, что в других районах Польши считают, что в Сувалкском коридоре уже проходят бои.