Кремль и Министерство обороны России, вероятно, используют лидеров мигрантских и этнических организаций для формирования добровольческих подразделений, которые планируется использовать для вторжения в Украину. Об этом сообщает американский Институт по изучению войны (ISW).

Председатель «Общества среднеазиатских узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов объявил, что узбекские граждане, проживающие или работающие в Пермском крае, должны сформировать добровольческий батальон «Амир Тимур» для поддержки российских войск в Украине.

Джалолов отметил, что узбеки обязаны своим существованием в России русскому народу, а значит, должны участвовать в войне против Украины.

Эксперты ISW ранее сообщали, что российские силы вербуют иммигрантов из Центральной Азии в базирующийся в Москве «собянинский» полк в обмен на российское гражданство и финансовую компенсацию.